Sergio ‘N’, el alias ‘El Checo’, fue recapturado en Ensenada durante un operativo de Fuerzas de Coordinación Institucional, luego de ser señalado por su presunta relación con el incremento de delitos de alto impacto en Tecate.

La detención ocurrió tras una persecución que inició en calles del Ex Ejido Chapultepec y terminó en la colonia Cañón Buena Vista, en la delegación Maneadero, donde los agentes lograron interceptarlo.

De acuerdo con el reporte, el hombre conducía un Hyundai Elantra blanco y, al verse rodeado por los elementos, habría intentado acelerar para atropellarlos, lo que desencadenó la persecución.

Tras ser neutralizado, fue identificado como uno de los objetivos prioritarios de las Mesas de la Paz y quedó a disposición de las autoridades correspondientes. Además, presuntamente portaba enervantes al momento de su captura.

El detenido es señalado como supuesto líder de una célula delictiva que mantiene una disputa por el control de actividades criminales en Tecate.

Según la información proporcionada, Sergio ‘N’, ya había sido detenido en mayo de este año en una de las zonas prioritarias de seguridad de Tecate, pero posteriormente fue puesto en libertad.

APG