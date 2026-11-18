Milton ’N’ y Manuel ’N’, fueron detenidos por elementos de la Policía Ministerial, señalados como presuntos autores materiales del asesinato de Santiago Valí Castillo, dirigente sindical de camioneros.

El crimen ocurrió el pasado 24 de octubre de 2026, cuando la víctima fue atacada a balazos al interior de un restaurante ubicado en la carretera a la barra norte, en Tuxpan.

Las investigaciones ministeriales permitieron identificar y ubicar a los dos hombres, contra quienes se ejecutó orden de aprehensión por su probable participación en el homicidio.

Los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad competente, que determinará su situación jurídica. hasta el momento, no se han dado a conocer más detalles sobre el móvil del ataque.