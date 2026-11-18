Luego de que ayer la Organización Panamericana de la Salud (OPS) confirmara que México perdió su estatus de país libre de transmisión endémica de sarampión junto con Estados Unidos y Bolivia tras los brotes prolongados registrados entre 2025 y 2026, hoy la secretaría de Salud emitió su postura con las siguientes precisiones.

"La decisión de la OPS no significa una emergencia sanitaria ni un aumento descontrolado de casos", aclara.

Señaló que México mantiene una Estrategia Nacional de Atención al Sarampión que, entre 2025 y 2026, ha aplicado 40.9 millones de vacunas, alcanzando una cobertura poblacional de 90% y enfilando hacia el cierre del brote.

Destaca que actualmente, 12 estados suman tres meses o más sin casos y en el país solo hay 14 casos activos, de los cuales 12 se concentran en Chiapas.

La secretaría de Salud indica que en el siguiente paso, México implementa un Plan de Respuesta Rápida de 90 días en dos fases, conforme a los lineamientos de la OPS/OMS, el cual consiste que en los estados donde persisten contagios se realizarán cercos vacunales y búsqueda activa de casos casa por casa, mientras que en los estados sin transmisión se mantendrá vigilancia epidemiológica estrecha para evitar nuevos contagios.

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Sobre la vacunación, informa que el país cuenta con casi 11 millones de dosis disponibles: 3.5 millones de vacunas triple viral para niñas y niños de seis meses a nueve años, y más de 7 millones de vacunas doble viral para adolescentes y adultos de 10 a 49 años.

"Las vacunas son gratuitas y están disponibles en más de 21 mil puestos de vacunación en todo el país, cuya ubicación se puede consultar en dondemevacuno.salud.gob.mx.", indica el texto del comunicado.

También asegura que la estrategia de salud es priorizar a niñas y niños desde los seis meses de edad, adolescentes y adultos de 10 a 49 años que no cuenten con esquema completo, así como al personal de salud y educativo y a grupos en situación de vulnerabilidad. La meta es interrumpir la transmisión y lograr el cierre del brote en 2027.

Después de esta estrategia, apuntó que México deberá documentar al menos 12 meses consecutivos sin transmisión autóctona y presentar ante la OPS la evidencia epidemiológica, de laboratorio, vacunación y vigilancia necesaria para recuperar el reconocimiento internacional de país libre de sarampión.

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