Las seis personas que viajaban a bordo de la avioneta que se desplomó en la carretera Monterrey-Nuevo Laredo, en el municipio de Apodaca, ya fueron identificados y se descarta que hayan sufrido lesiones de gravedad, así lo confirmó Erik Cavazos, director de Protección Civil de Nuevo León (PCNL).

Dos de las seis personas que iban a bordo de la aeronave era la tripulación, es decir el piloto y copiloto, identificados como David Coronó, de 41 años, y Alan Adrián, de 25 años de edad. Junto con ellos viajaban cuatro pasajeros: José Luis, de 56 años, Armando Ezequiel, de 42 años, Carlos de Alejandro, de 40 años y Priscila Guadalupe de 36 años de edad.

Las autoridades de Protección Civil de Nuevo León confirmaron que no hay personas fallecidas ni lesionados de gravedad. Los tripulantes y pasajeros fueron trasladados a un hospital cercano para su atención médica, únicamente registraron golpes menores.

Además, dieron a conocer que el accidente ocurrió debido a que la avioneta, modelo Piper Malibu 46 con matrícula XB-MKC, presuntamente perdió potencia cuando despegó, lo que ocasionó que se impactara sobre la carretera Monterrey - Nuevo Laredo, después de cruzar la malla perimetral del Aeropuerto del Norte.

Debido a este siniestro, la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) informó que la pista 11/19 del aeropuerto permanece cerrada y fue activado de inmediato el Centro de Operaciones de Emergencia para la atención de la contingencia.

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SHH