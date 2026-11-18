Después de 13 años de larga espera, por fin se estrena el juego Grand Theft Auto VI (GTA 6) y debido a que en varias partes del mundo ya está disponible, acá te decimos a qué hora sale en México el nuevo videojuego, con los diferentes horarios por región en que se va a poder disfrutar para Xbox Series, PlayStation 5 y demás consolas.

El GTA VI llega a México con dos versiones disponibles: la edición estándar y la Ultimate Edition, que viene con contenido adicional. La expectativa por el jugo aumentó aún más cuando la prensa especializada le otorgó una de las calificaciones más altas de la historia, con un promedio de 99 puntos.

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¿A qué hora sale GTA 6 en México?

El videojuego producido por Rockstar Games se va a poder jugar en México a partir de las 00:00 horas del jueves 19 de noviembre 2026. Para que haya mayor claridad, los horarios de estreno por región son los siguientes:

Los habitantes de Cancún, Quintana Roo serán los primeros en jugar el GTA VI en México, pues están adelantados una hora que en la zona centro del país.

Los siguientes en poder jugar son los del centro del país, como CDMX; Guadalajara, Jalisco; Monterrey y Nuevo León.

En Mazatlán, Sinaloa; Los Cabos, Baja California Sur y Hermosillo, Sonora, el juego llegará una hora después que los del centro.

En Tijuana, Baja California son dos horas menos debido al cambio de horario por el invierno, por lo que serán los últimos en disfrutar el estreno de Grand Theft Auto VI en México.

El GTA VI ya salió en Nueva Zelanda y de a poco ya puede jugarse en varios países de Asia y Europa.

GTA 6: ¿Para qué consolas está disponible?

La compañía desarrolladora del videojuego dio a conocer que las únicas consolas compatibles con el videojuego son PlayStation 5, PlayStation 5 Slim, PlayStation 5 Digital, PlayStation 5 Pro, Xbox Series X y Xbox Series S.

Eso quiere decir que el GTA 6 no va a salir para PS4 ni Xbox One. Queda pendiente la duda se si va a correr para formato PC, pues hasta el momento Rockstar Games aún no anuncia nada al respecto.

AO