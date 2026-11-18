Una mujer de la tercera edad, identificada como Carmen 'N', de 74 años, falleció tras ser atropellada por un pick up la tarde del martes, en la colonia Pimentel, al norte de Hermosillo.



La víctima murió mientras recibía atención médica en la Clínica 14 del Instituto Mexicano del Seguro Social.



Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Adulta Mayor Resulta Atropellada en la Colonia Pimentel de Hermosillo



El accidente ocurrió el 17 de noviembre, en el cruce de la avenida José S. Healy y el callejón Tepupa, donde la mujer fue impactada por la unidad y proyectada sobre el pavimento cuando cruzaba por el sector.



Según reportes oficiales, tras el percance, paramédicos de Cruz Roja la trasladaron de urgencia al hospital; pero falleció debido a las lesiones recibidas.



El conductor de la camioneta, identificado como Francisco 'N', fue detenido por elementos de Tránsito Municipal y puesto a disposición de las autoridades investigadoras para el deslinde de responsabilidades.