Aaron 'N' fue judicializado ante un juez de Control por el delito de usurpación de funciones, luego de ser detenido por elementos de Seguridad Pública Municipal de Piedras Negras, Coahuila.

De acuerdo con los señalamientos, el hombre acudió a un bar, donde presuntamente se hizo pasar por inspector municipal y exigió dinero al propietario del establecimiento a cambio de evitar que le impusieran una multa. Ante esta situación, el afectado solicitó el apoyo de las autoridades.

Tras recibir el reporte, elementos de Seguridad Pública acudieron al lugar y realizaron la detención de Aaron “N”, quien posteriormente fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes para iniciar el procedimiento legal en su contra.

Durante la audiencia inicial, la defensa solicitó la aDetienen a Hombres por Golpear a Oficial de Vialidad en Gómez Palacio, Durangompliación del término constitucional, por lo que el juez determinó que la continuación de la audiencia se realizará el próximo viernes, cuando se definirá su situación jurídica.