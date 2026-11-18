Elementos de la Policía Estatal detuvieron a un repartidor de aplicación que presuntamente transportaba marihuana en la colonia Villas Universidad, al oriente de Torreón. El joven fue asegurado y puesto a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación legal.

Los hechos ocurrieron la mañana del lunes, cuando los agentes le marcaron el alto a un motociclista que circulaba sobre la calle Universidad. Sin embargo, el conductor hizo caso omiso a las indicaciones de los policías y aceleró la marcha para intentar escapar.

Esto provocó una persecución que se extendió por la prolongación Juárez, donde finalmente los elementos estatales lograron darle alcance y detenerlo. Posteriormente, procedieron a realizar una revisión de sus pertenencias.

Durante la inspección, presuntamente le encontraron hierba verde y seca con características similares a la marihuana, por lo que fue asegurado junto con el indicio y trasladado ante las autoridades correspondientes, que se encargarán de realizar las investigaciones.