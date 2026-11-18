Una mamá y su hija fueron asesinadas a balazos al interior de una vivienda del fraccionamiento Santa Teresa en Mazatlán durante el mediodía de este martes 17 de noviembre.

Las víctimas fueron identificadas como Hitamar de 43 años y Rosmeri de 18 años, quienes fueron localizadas sin vida en un domicilio ubicado en el cruce de las avenidas De los Reyes y Santa Liduvina, justo enfrente de una escuela secundaria de la zona.

Autoridades acudieron al sitio y acordonaron la escena del crimen para realizar las indagatorias correspondientes donde hasta el momento no se conoce información sobre el presunto o presuntos responsables del lamentable hecho.

En tanto padres de familia optaron por retirar a los alumnos del plantel educativo ante cualquier situación de riesgo que se pudiera presentar.