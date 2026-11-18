La tarde de este martes fueron localizados restos óseos en una brecha ubicada sobre la carretera que conecta el libramiento de Samalayuca con Jerónimo, en Ciudad Juárez.

De acuerdo con los primeros reportes, dos personas que recorrían el sector a caballo observaron lo que parecían ser restos humanos, por lo que realizaron el reporte al número de emergencias 911.

Al lugar arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, quienes inspeccionaron la zona señalada y localizaron un cráneo y un fémur, por lo que procedieron a resguardar el área.

Posteriormente, agentes de la Fiscalía General del Estado acudieron al sitio para llevar a cabo las investigaciones correspondientes. También se solicitó la presencia de una unidad del Servicio Médico Forense para trasladar los restos a sus instalaciones, donde se realizarán los estudios periciales para determinar su origen e identidad.

Hasta el momento, las autoridades no han proporcionado más detalles sobre el hallazgo. Se espera que, una vez concluidas las investigaciones, se pueda establecer a quién pertenecían los restos localizados.