El pasado mes de octubre, un rancho ubicado en el municipio de Coyame fue incendiado por un grupo de civiles armados. Sin embargo, el hecho no fue informado en su momento por las autoridades estatales.

Fue hasta este fin de semana cuando comenzó a circular en redes sociales un video que muestra las condiciones en las que quedaron las instalaciones de la propiedad, ubicada en la pequeña comunidad de El Cuatraldo, en la zona desértica del noreste del estado.

Ante la difusión de estas imágenes, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado descartó que se haya registrado una quema masiva de ranchos, como se mencionó en redes sociales. No obstante, confirmó que el ataque contra esta propiedad sí ocurrió, aunque no fue un hecho reciente.

Jorge Armendáriz, vocero de la SSPE, señaló que el rancho fue incendiado por civiles armados y que, posteriormente, el propietario solicitó apoyo a la Agencia Estatal de Investigación para trasladar parte de su ganado a otra propiedad y ponerlo a salvo.

"El pasado 9 de noviembre, lo que hicimos en coordinación con la Policía del Estado fue ayudarle a esta persona con escolta para que pudiera movilizar el resto del ganado que tenía a otra propiedad", explicó.