La Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó sobre el aseguramiento de más de 106 kilogramos de presunta marihuana, municiones y cargadores, así como dos vehículos con reporte de robo, en el entronque de San Vicente, en el municipio de Maguarichi.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, la presunta droga estaba distribuida en 10 paquetes transparentes que contenían una hierba verde y seca. También fueron localizados tres cargadores, elaborados de metal y plástico.

En el sitio se aseguraron 364 cartuchos útiles: 340 calibre 7.62x51, distribuidos en dos cintas de municiones, y 24 calibre 7.62x39. A esto se sumó el aseguramiento de dos camionetas, una con reporte de robo en Estados Unidos y otra en el estado de Sonora.

Finalmente, los objetos y vehículos quedaron a disposición de las autoridades correspondientes, que llevarán a cabo las investigaciones para determinar su procedencia y esclarecer los hechos.