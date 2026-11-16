La tarde del domingo se registró un accidente vial sobre la carretera Panamericana, en Ciudad Juárez, en el que estuvieron involucrados dos vehículos. El percance dejó como saldo una mujer sin vida y dos más lesionadas.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades en el lugar, ambas camionetas circulaban por la carretera cuando una pickup de color negro, conducida por un hombre, le cerró el paso a una camioneta blanca tipo SUV, en la que viajaban tres mujeres.

Esto provocó que la conductora perdiera el control de la camioneta, que salió del camino y dio varias vueltas hasta quedar sobre una brecha.

Al lugar acudieron elementos de la Guardia Nacional, división Caminos, quienes resguardaron el área para realizar el peritaje correspondiente. Asimismo, el conductor de la pickup fue detenido en tanto se deslindan responsabilidades.

En el sitio se informó que una de las mujeres falleció, mientras que las otras dos resultaron lesionadas. Una de ellas tuvo que ser trasladada en un vehículo particular para recibir atención médica.

Hasta el momento, las autoridades no han proporcionado más detalles sobre la identidad de las víctimas ni sobre la situación legal del conductor detenido. Se espera que emitan más información una vez concluidas las investigaciones.