En Coatzacoalcos una camioneta quedó al fondo de un canal de aguas residuales a la altura de la colonia El Tesoro, al poniente de la ciudad. Ocurrió en la zona sur del estado de Veracruz.

Los hechos ocurrieron sobre la calle Javier Anaya Villazón, frente a una conocida plaza y un hotel, durante la noche del domingo. Presuntamente el conductor perdió el control del volante, por lo que terminó al fondo del canal.

Al lugar acudieron elementos de Protección Civil, quienes intentaron auxiliar a posibles personas lesionadas; sin embargo, al llegar encontraron la camioneta, sin ningún pasajero ni conductor.

Tránsito del Estado tomó conocimiento de los hechos. Se desconoce hasta el momento la identidad de quien iba conduciendo y si presentó lesiones.