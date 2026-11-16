Una segunda institución educativa del sur de Tamaulipas suspendió las clases presenciales y trasladó sus actividades a la modalidad en línea, debido a la detección de casos de influenza estacional entre su comunidad escolar.

En esta ocasión, la situación se registró en la Escuela Secundaria General Número 2 “Lauro Aguirre”, ubicada en la colonia Benito Juárez Tampico, donde un total de 758 estudiantes y personal educativo se vieron involucrados en la medida preventiva.

De acuerdo con la información proporcionada, se detectaron 46 alumnos con síntomas de enfermedades respiratorias, situación que fue atendida en coordinación con las autoridades del sector salud. Tras las revisiones correspondientes, se confirmaron seis casos positivos de influenza entre los estudiantes, además de tres maestros contagiados.

Ante este panorama, las autoridades educativas determinaron suspender las actividades presenciales en 24 grupos y continuar con las clases a distancia, con el propósito de evitar una mayor propagación del virus.