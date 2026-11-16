Sismos en México Hoy: Magnitud del Temblor y Ubicación Reportada por el SSN

En México se registran sismos todos los días, principalmente en el sur del país. Algunos, dependiendo de su magnitud y ubicación, pueden sentirse en la Ciudad de México, por te mantenemos al tanto de los terromotos para que tomes previsiones.

El territorio nacional se encuentra en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona donde interactúan cinco placas tectónicas: Norteamericana, Cocos, Pacífico, Rivera y Caribe.

Los grandes terremotos ocurren principalmente por la subducción, un proceso en el que una placa tectónica se hunde debajo de otra, acumula energía y la libera de forma repentina.

Este lunes 16 de noviembre, el Servicio Sismológico Nacional ha registrado estos temblores:

02:15 horas. Sismo de magnitud 4.1 a 43 km al sureste de Salina Cruz, Oaxaca. Tuvo una profundidad de 16.3 kilómetros.

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¿Qué hacer si suena la Alerta Sísmica?

En la CDMX, la alerta sísmica puede dar aviso antes de que se sienta un temblor con epicentro lejano, como en Guerrero, Oaxaca o Chiapas.

Sin embargo, cuando el sismo se origina cerca de la capital, el movimiento es sorpresivo y no hay ninguna alerta previa.

Ante la activación de la Alerta Sísmica, se debe, en la medida de lo posible, mantener la calma y actuar de acuerdo con las rutas de evacuación previamente identificadas.

Las autoridades recomiendan tener preparado un plan familiar de protección civil, identificar las rutas de evacuación y considerar las necesidades de niñas, niños, personas adultas mayores, personas con discapacidad y mascotas.

ASJ