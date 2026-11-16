Sociedad

Sismos en México Hoy: Magnitud del Temblor y Ubicación Reportada por el SSN

El país registra temblores constantes porque está ubicado en una región donde interactúan cinco placas tectónicas

Sismos México hoy 16 noviembre 2026Consulta los sismos ocurridos en México hoy 16 noviembre 2026.
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