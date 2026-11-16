Economía

¿Hasta Cuándo Es el Buen Fin 2026? A Esta Hora Acaba Temporada de Descuentos y Promociones

Este esquema de descuentos generalizados busca apoyar la economía familiar al tiempo que incentiva el mercado interno y acrecenta el comercio formal.

Buen Fin 2026. Fecha y Hora Acaba.Del 13 al 17 de noviembre de 2026 se realiza en México el Buen Fin 2026, en el marco de la entrega de aguinaldo para los trabajadores. Foto: Cuartoscuro.
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