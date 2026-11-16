¿Hasta Cuándo Es el Buen Fin 2026? A Esta Hora Acaba Temporada de Descuentos y Promociones

Desde el pasado viernes 13 de noviembre transcurre en México el Buen Fin 2026, un esquema de descuentos generalizados en bienes y servicios que tiene como objetivo apoyar la economía familiar al tiempo que incentiva el mercado interno y el comercio formal.

Dado que el Buen Fin abarca 5 días consecutivos, los clientes ya se preguntan hasta cuándo acaban los descuentos, por lo que en N+ te damos a conocer fecha y hora en la que vence la temporada de descuentos.

Si estás interesado en adquirir algún producto, puedes utilizar la herramienta del comparador de precios o el buscador de tiendas participantes.

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¿Cuándo acaba el Buen Fin 2026 en México?

De acuerdo con los organizadores del evento, la edición 16 del Buen Fin concluirá el 17 de noviembre de 2026, tras cinco días consecutivos de ofertas y descuentos.

La temporada incluyó el 16 de noviembre de 2026, día considerado como inhábil por la Ley Federal del Trabajo con motivo del aniversario del inicio de la Revolución Mexicana.

Si por alguna razón te corresponde laborar el lunes 16 de noviembre, en una nota previa ya te adelantamos cómo te deben pagar esta jornada de trabajo.

¿A qué hora vencen las ofertas y promociones del Buen Fin?

Dado que el evento concluye el 17 de noviembre, será a las 23:59 horas de dicho martes cuando venzan las ofertas y promociones dispuestas por los comercios. De modo que el miércoles regresarían a sus precios habituales.

Toma en cuenta que los porcentajes de descuentos son responsabilidad de cada comercio, sin embargo en caso de existir controversias, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) habilitó ConciliaExprés, un mecanismo de solución de reclamaciones de manera inmediata.

Las personas que requieran la asistencia de ConciliaExprés deberán llamar al Teléfono del Consumidor al 55 5568 8722, o al 800 468 8722 para recibir asesoría en materia de consumo.

También pueden enviar un correo electrónico a asesoria@profeco.gob.mx para denuncias y reclamaciones respecto a negocios participantes.