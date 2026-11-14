No Pierdas Descuentos de INAPAM en El Buen Fin 2026: ¿Cuándo Debes Actualizar tu Credencial?

La credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) y sus beneficios son uno de los servicios que mayor arraigo tienen en la población, pues le otorga a los tarjetahabientes de manera generalizada descuentos, acceso gratis a transporte público y promociones que se pueden sumar a los de El Buen Fin 2026. Por ello, para que no pierdas estos apoyos, te decimos cuándo debes acudir a actualizar tu tarjeta.

Y es que, como te hemos contado anteriormente, esta dependencia no solo da una identificación de validez oficial, sino que también ofrece la oportunidad de generar un ingreso extra a tu pensión, por ejemplo. O también abre la posibilidad de que recibas aguinaldo este 2026.

¿Cuáles son los beneficios de la tarjeta INAPAM en 2026?

Con tu credencial, cuyo trámite es completamente gratuito y al cual tienen derecho todas las personas mexicanas mayores de 60 años, puedes acceder a múltiples beneficios en todo el país, como:

Salud: Descuentos en consultas médicas, laboratorios, ópticas y farmacias.

Transporte: Tarifas preferenciales o acceso a servicios de transporte público y foráneo.

Alimentación y hogar: Descuentos en tiendas de autoservicio, restaurantes, ropa y calzado.

Servicios y trámites: Rebajas en el pago de impuestos y servicios como el predial o el agua, además de asesoría jurídica gratuita.

Cultura y recreación: Descuentos o entradas gratuitas en museos, centros culturales y eventos.

Vinculación productiva: Oportunidades para obtener empleos remunerados o participar como empacador voluntario.

Sin embargo, para que esto sea válido, debes cumplir con ciertos requisitos, que, aunque son mínimos y específicos, debes tomarlos en cuenta para evitar contratiempos.

No obstante, también tienes que considerar que si un establecimiento se niega a aceptarte la credencial del INAPAM o a aplicar los descuentos que ya verificaste previamente en el directorio de descuentos —disponible en este enlace: https://www.gob.mx/inapam/acciones-y-programas/beneficios-test —, puedes denunciarlo ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

¿Cuándo debes actualizar tu credencial de INAPAM?

De acuerdo con el INAPAM, la credencial tiene validez indefinida sin importar el año de emisión o el diseño que tenga (viejas o nuevas, incluidas las del extinto Instituto Nacional de la Senectud); sin embargo, si presenta alguna de las siguientes situaciones, te recomendamos acudir a tu módulo más cercano a actualizarla:

Pérdida o robo: Cuando el titular extravía el plástico o sufre un hurto de sus pertenencias.

Daño o deterioro: Si en la credencial la fotografía o los datos personales resultan ilegibles, debes acudir a cambiar el plástico.

Actualización de datos: En caso de que el beneficiario cambie su lugar de residencia o necesite corregir su nombre u otra información de identidad.

¿Cuáles son los requisitos para realizar el trámite de la credencial INAPAM?

Si te encuentras en alguno de los casos previamente mencionados o aún no has tramitado tu credencial del instituto, los requisitos con los que debes cumplir son los siguientes:

Tener 60 años cumplidos.

Acta de nacimiento legible.

Identificación Oficial Vigente: Credencial del INE, Pasaporte vigente, cedula profesional, cartilla militar, carta de identidad emitida por la delegación o municipio donde reside.

CURP actualizado.

Comprobante de domicilio no mayor a seis meses: Recibos de luz, agua, teléfono, predial o estado de cuenta bancario a nombre de quien solicita la credencial.

Una fotografía reciente, tamaño infantil, blanco y negro o a color, en papel fotográfico y con fondo blanco, de frente, sin lentes, ni gorra.

Además, debes proporcionar los siguientes documentos de tu persona de contacto de emergencia.

CURP actualizado. Número telefónico.

Toma en cuenta que el INAPAM indica que cada Estado a nivel nacional puede solicitar un requisito adicional, por lo que te recomendamos acudir al módulo más cercano a ti, para consultar si requieren algún documento extra.

Puedes ubicar el módulo de Bienestar más cercano de tu domicilio en el siguiente enlace: https://www.gob.mx/inapam/acciones-y-programas/modulos-inapam-a-nivel-nacional