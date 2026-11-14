Programas sociales

No Pierdas Descuentos de INAPAM en El Buen Fin 2026: ¿Cuándo Debes Actualizar tu Credencial?

Uno de los grandes beneficios que ofrece la tarjeta del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores son los precios preferenciales y ofertas en servicios y compras

Mujer sostiene en su mano credencial de INAPAM recién tramitadaEl trámite de la credencial del INAPAM (Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores) es gratuito. Foto: Delegación de Programas para el Bienestar en la Ciudad de México
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