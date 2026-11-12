Programas sociales

¿El Aguinaldo se Deposita en la Tarjeta INAPAM? Así Cobran Apoyo Obligatorio los Adultos en 2026

El pago de aguinaldo 2026 es obligatorio y varios adultos mayores del Bienestar van a recibir al menos 15 días de depósito por dicha prestación

Pago de aguinaldo cae en la Tarjeta INAPAM 2026 así cobran apoyo económico los adultos mayoresVarios adultos mayores del INAPAM reciben un apoyo económico a finales de 2026. Foto: Facebook INAPAM

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