¿El Aguinaldo se Deposita en la Tarjeta INAPAM? Así Cobran Apoyo Obligatorio los Adultos en 2026

Una de las mejores prestaciones está por caer y debido a que muchas personas esperan la llegada de una buena cantidad de dinero, acá te aclaramos si el aguinaldo 2026 se deposita en la tarjeta INAPAM (Instituto Nacional de la Personas Adultas Mayores) y cómo pueden cobrar su apoyo económico obligatorio los adultos mayores.

Si aún no tienes tu credencial del INAPAM, en una nota ya te dejamos los requisitos que se deben cumplir para recibir pago de aguinaldo y cómo ubicar los módulos donde se puede tramitar la tarjeta. También es importante saber cuándo depositan esta prestación, pues hay una fecha límite para obtenerlo.

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¿El pago de aguinaldo cae en la tarjeta INAPAM 2026?

Es importante recalcar que el INAPAM no da ningún aguinaldo de forma directa o simplemente por tener la credencial. Solo la reciben quienes tienen su tarjeta y además están inscritos al apoyo de Vinculación Productiva de las Personas Adultas Mayores, programa que busca promover empleos remunerados y actividades voluntarias que generen un ingreso para los hombres y mujeres de 60 años de edad en adelante.

Los adultos mayores que forman parte de Vinculación Productiva del INAPAM sí reciben hasta 15 días de aguinaldo, que es el mínimo que debe pagarse por ley.

¿Cómo cobrar el aguinaldo de INAPAM 2026? Así recibes tu apoyo económico

Si formas parte del programa de Vinculación Productiva de INAPAM y la empresa te contrató de manera formal o informal, debes recibir tu aguinaldo mediante transferencia electrónica a tu cuenta de nómina, tarjeta de débito o en efectivo.

La fecha límite para recibir tu prestación es el próximo 20 de diciembre 2026. Por eso es importante que los adultos mayores revisen bien su saldo y el monto que le cae, pues existe la posibilidad de que el aguinaldo llegue aparte o junto con su salario mensual o quincenal.

AO