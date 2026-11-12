Seguridad

Cuatro Hombres son Vinculados a Proceso por Presunto Homicidio Doloso en Veracruz

Al norte del estado, los sujetos llevan un proceso legal por los hechos registrados en la colonia Obrera de Poza Rica

Cuatro Hombres son Vinculados a Proceso por Presunto Homicidio Doloso en VeracruzLos cuatro sujetos fueron vinculados y se les impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Foto: Archivo | N+

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En Poza Rica, cuatro hombres son vinculados a proceso por homicidio doloso. En la audiencia inicial se se les impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.

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