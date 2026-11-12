Cuatro Hombres son Vinculados a Proceso por Presunto Homicidio Doloso en Veracruz

La Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) dio a conocer que cuatro hombres fueron vinculados a proceso por su presunta participación en un homicidio ocurrido el pasado 13 de junio en Poza Rica, al norte de Veracruz.

Se trata de Alfredo 'N', Miguel Antonio 'N', Francisco Antonio 'N' y Ángel Armando 'N', quienes, de acuerdo con las investigaciones, habrían disparado contra una persona en la colonia Obrera, provocándole la muerte.

Posteriormente, los cuatro sujetos fueron detenidos, puestos a disposición de las autoridades y, en seguimiento a este hecho, se llevó a cabo la audiencia inicial en la que los señalados renunciaron al término constitucional.

Tras la audiencia judicial, los cuatro sujetos fueron vinculados a proceso y se les impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa mientras continúa el procedimiento penal 503/2026 por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio doloso calificado.