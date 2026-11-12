Seguridad

Ataque a Policía Municipal de Tepalcatepec, Michoacán, Deja Un Muerto y Dos Heridos

La agresión armada se registró en uno de los principales accesos al municipio michoacano

Tepalcatepec. Foto: Cuartoscuro/ ArchivoTepalcatepec. Foto: Cuartoscuro/ Archivo

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