Ataque a Policía Municipal de Tepalcatepec, Michoacán, Deja Un Muerto y Dos Heridos

Un ataque armado contra una base de la Policía Municipal de Tepalcatepec, Michoacán, dejó un saldo preliminar de un agente muerto y dos más lesionados, de acuerdo con los primeros reportes.

Autoridades de Michoacán confirmaron la agresión contra la base policial en uno de los principales accesos al municipio, la cual habría sido perpetrada por una presunta célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Hasta el momento, la información disponible señala que tres elementos municipales fueron afectados por el ataque; uno de ellos perdió la vida y dos resultaron heridos.

Por estos hechos, la Policía de Investigación, Servicios Periciales y Ministerio Público comenzaron las indagatorias para esclarecer lo ocurrido. El ataque ocurrió en el punto de vigilancia de El Toril.

Tepalcatepec se ubica principalmente en el suroeste del estado de Michoacán, México, dentro de la región de la Tierra Caliente.

Con información de N+