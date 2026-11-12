Joven es Arrollado Presuntamente por Expareja de su Suegra en Saltillo, Coahuila

Un hombre fue atropellado aparentemente de manera intencional en el bulevar Santa Elena de la colonia Parajes de Santa Elena al sur de la ciudad de Saltillo.

Los hechos ocurrieron durante la mañana de este miércoles y fueron captados por cámaras de videovigilancia instaladas en un negocio del sector.

En el video se observa como un conductor se dirigía contra un joven de 20 años, identificado como Javier Alejandro, quien identificó al presunto responsable como Rogelio 'N', expareja de su suegra.

Trascendió que, cuando la suegra de la víctima terminó su relación con Rogelio 'N', la amenazó con atentar contra algún miembro de su familia, por lo que, se presume que esta pudo ser la causa de la agresión.

Javier Alejandro fue trasladado a un hospital por las lesiones que sufrió. Se informó que el responsable fue detenido horas más tarde y puesto a disposición del Ministerio Público por intento de homicidio.