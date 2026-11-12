Accidentes

Joven es Arrollado Presuntamente por Expareja de su Suegra en Saltillo, Coahuila

El presunto responsable atropelló de manera intencional a Javier Alejando al sur de la ciudad

Joven es Arrollado Presuntamente por Expareja de su Suegra en Saltillo, CoahuilaEl presunto responsable fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público. Foto: N+

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