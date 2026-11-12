Muere Familia tras Incendio de Tractocamión en Cuatro Ciénegas, Coahuila

Cinco integrantes de una familia, perdieron la vida luego de que el tractocamión en el que viajaban volcara y posteriormente se incendiara sobre la carretera Cuatro Ciénegas-San Pedro. Entre las víctimas se encuentran dos adultos y tres menores de edad.

El accidente ocurrió la mañana de este miércoles, a la altura del kilómetro 139, cuando la pesada unidad salió repentinamente del camino y terminó volcada. Tras el impacto, el vehículo comenzó a incendiarse, por lo que las llamas se extendieron rápidamente por toda la unidad.

El tractocamión era conducido por Olegario, quien viajaba acompañado de su esposa, María, así como de tres menores de edad identificados como Paola, Ángel y Guillermo. Los cinco ocupantes quedaron atrapados al interior de la unidad.

Debido a la intensidad del incendio, las cinco personas perdieron la vida en el lugar. Autoridades acudieron al sitio para atender la emergencia y realizar las diligencias correspondientes, así como las labores para el levantamiento de los cuerpos e identificación de las víctimas.