Accidentes

Muere Familia tras Incendio de Tractocamión en Cuatro Ciénegas, Coahuila

Dos adultos y tres menores perdieron la vida cuando la unidad volcó y empezó a consumirse en llamas

Muere Familia tras Incendio de Tractocamión en Cuatro Ciénegas, CoahuilaEl tractocamión volcó y se incendió en el kilómetro 139 de la carretera Cuatro Ciénegas-San Pedro. Foto: Protección Civil

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