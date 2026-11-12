Familiares de las víctimas de un accidente de motocicleta lograron detener y entregar a las autoridades al presunto responsable de los hechos, en los que un adolescente de 16 años perdió la vida y otros dos jóvenes resultaron gravemente lesionados. El señalado contaba con una orden de aprehensión por el delito de homicidio.

La detención ocurrió la mañana de este miércoles, cuando los familiares reconocieron al presunto responsable cerca del hospital donde permanece internado uno de los lesionados. Al identificarlo, iniciaron una persecución que se extendió hasta la colonia Fidel Velázquez, conocida como Chapala, en Gómez Palacio, donde consiguieron interceptarlo y entregarlo a las autoridades.

Los hechos ocurrieron la noche del domingo 1 de noviembre en el ejido Dolores, cuando tres primos que viajaban en una motocicleta para comprar hamburguesas presuntamente fueron embestidos por alcance por un taxi, cuyo conductor habría escapado del lugar. Debido al impacto, los jóvenes perdieron el control de la unidad. Israel Lozano Palacios, de 16 años, perdió la vida, mientras que Yahir N. y Saúl N. sufrieron lesiones graves y fracturas.

De acuerdo con los familiares, mediante sus propias investigaciones identificaron como presunto responsable a un vecino del ejido, integrante de conocido como “Chilo”. La familia señaló que continuará exigiendo justicia por la muerte del adolescente y las lesiones que sufrieron los otros dos jóvenes.