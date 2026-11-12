Seguridad

Familiares Detienen a Presunto Responsable de Embestir a Jóvenes en Gómez Palacio

El hombre es señalado por supuestamente ocasionar un accidente que dejó como saldo una persona sin vida y dos lesionados de gravedad

Familiares Detienen a Presunto Responsable de Embestir a Jóvenes en Gómez PalacioEl presunto responsable contaba con una orden de aprehensión por los delitos de homicidio. Foto: N+

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