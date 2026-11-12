Sheinbaum se Reúne con Greg Brockman, Presidente y Cofundador de OpenAI

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se reunió este miércoles con el presidente y cofundador de OpenAI, Greg Brockman, y su equipo en Palacio Nacional.

Durante el encuentro, la mandataria y el empresario tecnológico conversaron sobre las diversas aplicaciones de la inteligencia artificial, particularmente en el sector salud.

"Coincidimos en que esta tecnología puede generar beneficios en atención médica", señaló la mandataria vía la red social X.

OpenAI es una empresa estadounidense de investigación y desarrollo de inteligencia artificial, fundada en noviembre de 2015 en San Francisco, California.

Fue creada originalmente como una organización sin ánimo de lucro por un grupo de líderes tecnológicos conformado por Sam Altman, Elon Musk y Greg Brockman.

En 2019 evolucionó a un modelo mixto que combina una entidad sin fines de lucro con una rama comercial con fines lucrativos para poder financiar los altos costos de entrenamiento de los modelos, manteniendo una alianza estratégica y tecnológica clave con Microsoft.

ChatGPT es su producto más conocido, un asistente conversacional basado en la familia de modelos de lenguaje GPT (Generative Pre-trained Transformer) que revolucionó el acceso masivo a la IA generativa desde finales de 2022.

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