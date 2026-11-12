Política

Sheinbaum se Reúne con Greg Brockman, Presidente y Cofundador de OpenAI

La mandataria y el empresario tecnológico conversaron sobre las diversas aplicaciones de la inteligencia artificial, particularmente en el sector salud

La presidenta Sheinbaum y el cofundador de OpenAI, Greg Brockman. Foto: PresidenciaLa presidenta Sheinbaum y el cofundador de OpenAI, Greg Brockman. Foto: Presidencia
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