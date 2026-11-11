Política

México Alista la Red Digital de Salud Pública Más Grande de América Latina

Con el programa buscan que los centros cuenten con internet, laboratorios y expedientes clínicos electrónicos

México Alista la Red Digital de Salud Pública Más Grande de América LatinaInstalaciones de la Unidad de Especialidades Médicas de Oncología IMSS-Bienestar. Foto: CUARTOSCURO

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México lanza la red digital de salud más grande de América Latina: internet, laboratorios y expedientes electrónicos en centros de salud.

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