México Alista la Red Digital de Salud Pública Más Grande de América Latina

El director general del IMSS Bienestar, Alejandro Svarch Pérez, presentó este miércoles un plan de 12 acciones para fortalecer los servicios públicos de salud en México, que contempla la contratación de personal médico, renovación de equipos, mantenimiento de unidades, abasto de medicamentos y digitalización de los servicios.

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el funcionario explicó que la estrategia busca mejorar la atención en las unidades médicas y garantizar que la población tenga acceso a servicios de salud en condiciones de mayor equidad.

"México tendrá expediente electrónico en el primer nivel de atención, con lo cual seremos la red de atención primaria a la salud digitalizada más grande de América Latina y probablemente del mundo", explicó Svarch Pérez.

Estos son los 12 puntos anunciados por el titular de IMSS Bienestar:

Certeza laboral: El primer punto está enfocado en brindar certeza laboral al personal que forma parte de los servicios de IMSS Bienestar

Más especialistas, enfermeras y personal de salud: El plan contempla la contratación de 19 mil 314 profesionales de la salud, con el objetivo de incrementar el personal disponible para atender a los pacientes

Equipos de alta tecnología: Otra de las acciones consiste en incorporar equipos de alta tecnología para fortalecer la capacidad de atención y los servicios médicos.

Renovación de más de 14 mil equipos médicos: IMSS Bienestar también contempla renovar equipos médicos de uso diario,

Inauguración de siete unidades: Como parte del fortalecimiento de la infraestructura, se anunció la inauguración de siete unidades médicas para ampliar los espacios disponibles para brindar atención

El programa incluye trabajos de fortalecimiento y mantenimiento en 244 unidades, con la finalidad de mejorar las condiciones de los espacios donde se prestan los servicios de salud.

Servicios hospitalarios efectivos, oportunos y transparentes: Este punto busca mejorar la prestación de los servicios hospitalarios.

Abasto de medicamentos: Se contempla fortalecer el control de inventarios y la distribución de insumos mediante herramientas digitales

Dentro de las 12 acciones se incluyó Nacer con Bienestar, un punto enfocado en la atención relacionada con el nacimiento.

IMSS Bienestar también plantea mejorar la calidad de los servicios y garantizar un trato digno a las personas que acuden a recibir atención médica.

La digitalización de la información médica permitirá que los expedientes clínicos de los pacientes puedan consultarse y utilizarse para dar seguimiento a su atención.

Todo en tu Clínica: Uno de los proyectos más amplios es Todo en tu Clínica, que contempla llevar internet, laboratorios y expedientes clínicos electrónicos a los centros de salud del país.

De acuerdo con Svarch Pérez, la meta es completar la instalación de estos servicios en 8 mil 200 unidades. Hasta ahora, alrededor de 3 mil 600 centros de salud cuentan con internet y 3 mil 400 ya tienen laboratorio dentro de sus instalaciones.

El proyecto busca que los centros de salud, tanto urbanos como los ubicados en comunidades de mayor dispersión, cuenten con herramientas para mejorar la atención.

Con el expediente clínico electrónico, los médicos de primer nivel podrán registrar la información de los pacientes y realizar referencias a otras unidades. Así, cuando una persona llegue al siguiente centro médico, el personal podrá consultar su expediente y conocer qué atención necesita.

También se implementará un sistema digital de control de medicamentos mediante códigos de barras, que permitirá registrar las entradas y salidas de productos y conocer en tiempo real las existencias en los anaqueles de cada unidad, para identificar cuáles necesitan resurtirse.