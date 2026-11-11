Sociedad

¿Hasta Dónde Llega México? Estos Son los Límites Exteriores de Nuestro País en el Golfo

La zona marítima en el Atlántico es un espacio geopolítico de soberanía compartida, recursos estratégicos y negociación entre México, Estados Unidos y Cuba

Mapa del Golfo de MéxicoMapa del Golfo de México: Google Maps

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¿Sabías que México ha confirmado sus límites en el Golfo de México? La ONU avala nuestra soberanía en esta zona estratégica. Descubre más sobre este importante logro geopolítico.

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