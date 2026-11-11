¿Hasta Dónde Llega México? Estos Son los Límites Exteriores de Nuestro País en el Golfo

La Organización de las Naciones Unidas confirmó los límites exteriores de nuestro país en el Polígono Oriental del Golfo de México. ¿Hasta dónde llega? Aquí te explicamos qué determinó la División de Asuntos Oceánicos y del Derecho del Mar de la ONU.

El 10 de noviembre, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que la ONU publicó el resumen de las recomendaciones de la Comisión de Límites de la Plataforma Continental (CLPC), con lo que se aceptaron y confirmaron los límites exteriores propuestos por México de su plataforma continental extendida en el Polígono Oriental del Golfo de México.

En diciembre de 2011, México presentó a la ONU la solicitud para establecer los límites de esta zona marítima, colindante con Estados Unidos y Cuba. Las recomendaciones de la Comisión de Límites de la Plataforma Continental fueron aprobadas en julio de 2026 y su resumen se publicó el 10 de noviembre, lo que permitió a México confirmar el carácter "definitivo y obligatorio" de los límites exteriores.

“Este resultado consolida la plena certeza jurídica de México sobre los límites exteriores de su plataforma continental en el Golfo de México, donde ejerce derechos soberanos exclusivos para los fines de exploración y explotación de los recursos naturales del suelo y del subsuelo marinos”, destacó la SRE en un comunicado.

¿Qué territorio le corresponde a nuestro país en el Golfo de México?

La plataforma continental extendida comprende áreas del suelo y subsuelo marinos situadas más allá de las 200 millas náuticas de la costa, sobre las que un Estado puede ejercer derechos de aprovechamiento de recursos naturales conforme al derecho internacional.

Área reivindicada por nuestro país en el Golfo de México. Foto: X @SRE_mx

“Con esta publicación, la División de Asuntos Oceánicos y del Derecho del Mar de la ONU confirma la plena certeza jurídica sobre los límites exteriores de nuestra plataforma continental en el Golfo de México. Esta acción del Estado mexicano fortalece la protección de su soberanía, así como sus derechos e intereses marítimos, y reafirma su compromiso con el derecho internacional, el multilateralismo y la CONVEMAR”, destacó la Cancillería.

El Golfo de México es un espacio geopolítico de soberanía compartida, recursos estratégicos y negociación trilateral entre México, Estados Unidos y Cuba.

En distintos momentos, los tres países han vinculado esa zona con el potencial de hidrocarburos, así como con intereses en pesca, turismo y protección ambiental.

México insiste en que cualquier decisión unilateral de Estados Unidos solo puede aplicarse a su propia plataforma continental y no al conjunto del Golfo, que abarca zonas marinas de las tres naciones.

Ahora, el Gobierno de México depositará ante António Guterres, secretario general de la ONU, los mapas y las coordenadas que describen de manera permanente esos límites, para su registro y publicidad internacional.

Con información de N+ y agencias.

RMT