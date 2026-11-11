Hallan a Mujer Sin Vida y Detienen a Su Pareja Como Sospechoso en Apodaca, NL

Un nuevo caso de violencia contra las mujeres es investigado por autoridades de Nuevo León, luego de que una mujer fuera localizada sin vida al interior de su domicilio, en la colonia Paseo de la Loma, en el municipio de Apodaca. Por estos hechos, elementos de la Policía Municipal detuvieron a su pareja sentimental, señalado como el principal sospechoso del crimen.

El hallazgo ocurrió durante la noche del martes, alrededor de las 23:00 horas, luego de que se recibiera una llamada de auxilio al número de emergencias 911, en la que se alertaba sobre una presunta agresión dentro de una casa ubicada sobre la calle Copal, casi en su cruce con Ciruelo.

Tras el reporte, elementos policiacos y cuerpos de auxilio se movilizaron hasta el lugar, donde confirmaron que una mujer se encontraba sin vida en una de las habitaciones de la vivienda.

De acuerdo con los primeros informes, la víctima presentaba diversas lesiones visibles en la región del cráneo, además de marcas en el cuello que presuntamente corresponderían a huellas de estrangulamiento. Sin embargo, serán los estudios periciales y la autopsia los que determinen oficialmente las causas del fallecimiento.

La mujer fue identificada de manera extraoficial como Leydi N. Villanueva, de entre 30 y 35 años de edad, quien, según información preliminar, contaba con antecedentes de denuncias por violencia familiar.

En el sitio, policías municipales implementaron un operativo que permitió la detención de Andrés Iván Cruz, de 26 años, pareja de la víctima y señalado como principal sospechoso de su asesinato. El joven fue puesto a disposición del Ministerio Público, instancia que se encargará de determinar su situación jurídica conforme avancen las investigaciones.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Asesinan a Mujer en su Casa; Detienen a Su Pareja como Sospechoso en Apodaca

Una fuente cercana al caso señaló que la pareja presuntamente era buscada por las autoridades desde hace más de seis años, debido a su posible relación con una investigación por homicidio, antecedente que también deberá ser corroborado por las autoridades correspondientes.

Mientras tanto, la zona fue acordonada para preservar posibles indicios. Personal del Grupo de Feminicidios de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, así como peritos del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales, acudieron para realizar las diligencias correspondientes y recabar evidencias.

Las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el crimen, establecer el móvil y determinar la posible responsabilidad del detenido.

Con información de Ray Elizalde/ Noticias N+

RR