Homicidios

Hallan a Mujer Sin Vida y Detienen a Su Pareja Como Sospechoso en Apodaca, NL

La víctima contaba presuntamente con antecedentes de denuncias por violencia familiar. El caso quedó en manos del grupo de Feminicidios

Hallazgo de mujer sin vidaHallan a mujer sin vida en casa en Apodaca.Foto: N+

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El detenido también sería investigado por su posible relación con un homicidio ocurrido hace más de seis años, según una fuente cercana al caso

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