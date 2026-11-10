Homicidios

Matan a Bernardino Gómez, Excomisario Regional de la Policía en Uruapan, Michoacán

La Fiscalía del Estado lo buscaba por la posible comisión de un delito y ofrecía una recompensa de 100 mil pesos por su paradero

La víctima fue asesinada al exterior de su negocio ubicado en MoreliaForo: Especial
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