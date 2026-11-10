Matan a Bernardino Gómez, Excomisario Regional de la Policía en Uruapan, Michoacán

Una llamada de emergencia por una persona asesinada con un arma de fuego en calles de Morelia, Michoacán, alertó a las autoridades. La víctima fue identificada como Bernardino Gómez Ávila, excomisario de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de la Región Uruapan, quien era buscado por las autoridades.

El ataque armado ocurrió este martes en la colonia Primo Tapia Poniente, cuando los vecinos de la zona escucharon las detonaciones. Hasta las inmediaciones de la calle Femeniles acudieron elementos de seguridad, quienes observaron al hombre inconsciente y con visibles manchas hemáticas, por lo que solicitaron apoyo médico.

Sin embargo, el hombre ya no contaba con signos vitales debido a la gravedad de sus heridas; el cuerpo quedó tendido al exterior de su negocio de abarrotes. El sitio fue acordonado para comenzar con las primeras investigaciones y esperar la llegada del Servicio Médico Forense (Semefo) para el levantamiento del cadáver y de indicios que ayuden en el esclarecimiento del caso.

Los testigos indicaron que el hombre, de aproximadamente 45 años de edad, se encontraba afuera de su tienda cuando fue atacado en diversas ocasiones. Más tarde se confirmó la identidad de la víctima, se trata del excomisario regional de la Policía en el municipio de Uruapan, quien era buscado por la Fiscalía de Michoacán.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Asesinan a Bernardino Gómez Ávila, Excomisario de Seguridad de Uruapan, en Morelia

¿Por qué era buscado Bernardino Gómez Ávila?

Bernardino Gómez Ávila, era conocido por desempeñar funciones en distintos cargos relacionados con la seguridad pública en la entidad como en la dirección policial de Ziracuaretiro y en la subdirección de Puruándiro. Posteriormente, se convirtió en excomisario en la región de Uruapan.

Este hombre estuvo bajo la mira de las autoridades, especialmente en 2016, debido a que fue detenido como parte de las investigaciones por su presunta participación en la privación ilegal de la libertad de seis personas, quienes después fueron localizadas sin vida.

Pero después quedó en libertad y se incorporó a la Guardia Civil.En 2024, la Fiscalía del estado emitió una cédula para solicitar a la ciudadanía información que ayudara con su ubicación, ya que era buscado por secuestro agravado. De hecho, se ofreció una recompensa de 100 mil pesos por datos que llevaran a su captura.

Al igual que con Bernardino Gómez Ávila, se replicó la misma ficha para ubicar a otros mandos policiales quienes supuestamente estaban vinculados con hechos delictivos.

Según medios locales, Gómez Ávila ya había sufrido otro ataque armado cuando estaba al frente del mando policial en Ziracuaretiro. En aquella ocasión circulaba junto a su hijo por la Autopista Siglo XXI; ambos resultaron heridos.

EPP