Seguridad

Agente Canina Descubre Paquetes de Presunto Narcótico en Paquetería de Hermosillo

En total se aseguraron dos bolsas de plástico con hierba verde y seca, con características similares a la marihuana y fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente

Agente Canina Descubre Paquetes de Presunto Narcótico en Paquetería de HermosilloAgente Canina Descubre Paquetes de Presunto Narcótico en Paquetería de Hermosillo. Foto: PESP

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