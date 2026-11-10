Agente Canina Descubre Paquetes de Presunto Narcótico en Paquetería de Hermosillo

Dos bolsas de plástico con hierba verde y seca, con características similares a la marihuana, fueron aseguradas por elementos de la Policía Estatal durante una inspección en una empresa de paquetería de Hermosillo.

El hallazgo ocurrió luego de que los agentes del grupo K9 atendieran un reporte sobre un paquete que presentaba una abertura parcial, por la que se alcanzaban a observar dos envoltorios con posible narcótico.

Con el apoyo de 'Bella 2', una agente canina especializada en la detección de drogas, armas de fuego y divisas, los policías inspeccionaron el paquete.

Localizaron las dos bolsas, una transparente y otra negra, cuyo contenido fue asegurado y puesto a disposición de la autoridad correspondiente