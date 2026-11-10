Hombre Sobrevive a Ataque Armado en Veracruz; Se Refugió en una Base de Tránsito

Entre la avenida Colombia y la calle Pabón de la zona centro de la ciudad de Tuxpan, al norte del estado de Veracruz, un hombre fue interceptado por sujetos armados, quienes abrieron fuego en su contra cerca de la base de tránsito municipal, lugar a donde la víctima corrió para resguardarse.

Al llegar al sitio, la víctima solicitó el apoyo a los elementos de viabilidad que se encontraban ahí en el sitio y, minutos más tarde, arribaron elementos de Marina, Secretaría de Seguridad Pública del Estado, así como también personal del Ejército para resguardar la zona.

Posteriormente, solicitaron una ambulancia para trasladar a la víctima a una clínica; sin embargo, hasta el momento, no han revelado ni la identidad de la persona, ni tampoco el lugar a donde fue hospitalizada.

Tras este hecho, las autoridades llevan a cabo las diligencias ministeriales correspondientes, dando a conocer que en el sitio se encontraron varios casquillos percutidos. Hasta el momento no se reportan detenciones de personas relacionadas con este hecho de violencia ocurrido en el municipio de Tuxpan.