Seguridad

Hombre Sobrevive a Ataque Armado en Veracruz; Se Refugió en una Base de Tránsito

Un hecho de violencia se registró en la avenida Colombia, al norte de la entidad. La víctima se resguardó en una base de tránsito municipal

Hombre es Atacado a Disparos por Sujetos Armados en Tuxpan, VeracruzLa víctima se resguardó en la base de Tránsito Municipal. Foto: N+

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En Tuxpan, sujetos armados dispararon a un hombre y buscó refugio en base de tránsito. La identidad de la víctima sigue sin revelarse.

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