Osezna Localizada en Piedras Negras Permanecerá Resguardada en Saltillo, Coahuila

La Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno del Estado informa sobre las acciones realizadas para la atención, traslado y resguardo de un ejemplar hembra de oso negro, de aproximadamente ocho meses de edad, reportado el pasado domingo 1 de noviembre en el municipio de Piedras Negras.

Tras recibir el reporte, personal de la Secretaría estableció comunicación inmediata con Protección Civil y Bomberos de Piedras Negras, a quienes se brindaron indicaciones para realizar el traslado y resguardo del ejemplar.

La osezna fue trasladada a las instalaciones de Protección Civil y Bomberos, donde personal de la Secretaría de Medio Ambiente verificó que contara con condiciones adecuadas de resguardo, hidratación y alimentación. Asimismo, se notificó a la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Coahuila (PROPAEC) sobre la situación y el plan de atención.

El lunes 2 de noviembre se realizaron los trabajos de acondicionamiento del espacio destinado para recibirla en el Museo del Desierto, en Saltillo, así como la preparación del equipo necesario para su traslado. De igual manera, se dio aviso a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), tanto en Piedras Negras como en su Oficina de Representación en Saltillo, para las investigaciones correspondientes.

El martes 3 de noviembre, personal especializado en atención de osos de la Secretaría de Medio Ambiente acudió a Piedras Negras y realizó el traslado del ejemplar a Saltillo, donde posteriormente quedó bajo resguardo en las instalaciones del Museo del Desierto.

A su llegada, la osezna fue sometida a una valoración física por parte del personal médico especializado del Museo del Desierto. Durante la revisión no se encontraron signos evidentes de maltrato ni mutilación; se constató que conservaba sus garras completas y que su dentadura correspondía a la propia de su edad.

El ejemplar permanecerá bajo resguardo en las instalaciones del Museo del Desierto, donde contará con atención médica especializada y cuidados acordes con su edad y las necesidades biológicas propias de su especie.

Debido a que se trata de una hembra de aproximadamente ocho meses de edad, por el momento no es viable su liberación al medio silvestre, ya que requiere condiciones de protección, alimentación, atención y seguimiento especializado para favorecer su desarrollo y garantizar su bienestar.

La Secretaría de Medio Ambiente agradece la coordinación y colaboración de Protección Civil del Estado y del municipio de Piedras Negras. Asimismo, reitera su compromiso con la protección y el bienestar de la fauna silvestre, y continuará trabajando de manera conjunta con las autoridades competentes para dar seguimiento al caso, privilegiando el bienestar del ejemplar, la transparencia en la información y el cumplimiento de los protocolos establecidos para su atención.