Medio Ambiente

Osezna Localizada en Piedras Negras Permanecerá Resguardada en Saltillo, Coahuila

Autoridades informaron que no es viable su liberación al medio silvestre, ya que requiere condiciones de protección, alimentación y seguimiento personalizado

Osezna Localizada en Piedras Negras Permanecerá Resguardada en Saltillo, CoahuilaLa osezna permanece bajo resguardo en las instalaciones del Museo del Desierto en Saltillo. Foto: N+

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