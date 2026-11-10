Sistema Cutzamala Hoy: Así Está el Nivel de Presas Este 10 de Noviembre de 2026

El Sistema Cutzamala, responsable de suministrar el 26% del líquido vital en diversas zonas de la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex), presenta una notable mejoría debido a las lluvias de la actual temporada 2026.

Además, los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indican que hoy un canal de baja presión sobre el occidente del golfo de México ocasionará lluvias puntuales fuertes en zonas de San Luis Potosí, Tamaulipas, Veracruz y Chiapas; y chubascos en Nuevo León y Tabasco.

Además, canales de baja presión que se ubicarán sobre el centro del país y la península de Yucatán, en interacción con la corriente en chorro subtropical e inestabilidad atmosférica, originarán lluvias puntuales fuertes en Quintana Roo, chubascos en Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Estado de México, Guerrero, Oaxaca, Campeche y Yucatán, y lluvias aisladas en Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Zacatecas, Aguascalientes, Colima, Ciudad de México, Morelos y Tlaxcala.

Nivel de presas del Cutzamala

El Sistema Cutzamala presenta un almacenamiento del 95.88%, lo que equivale a 750,286,000 metros cúbicos de agua, de acuerdo con corte al 9 de noviembre de 2026.

El nivel de presas presenta el siguiente desglose:

Valle de Bravo: Se mantiene como el embalse con mayor llenado, operando al 99.14% de su capacidad, con 390.980 millones de metros cúbicos.

Villa Victoria: Tiene un almacenamiento del 87.44% de su capacidad, con 162.396 millones de metros cúbicos de agua.

El Bosque: Este cuerpo de agua se encuentra al 97.29% de su capacidad, con 196.910 millones de metros cúbicos.

Cabe destacar que el Sistema Cutzamala alcanzó el 95.76% de su capacidad en octubre pasado, mientras que en el mismo mes de 2025 llegó al 97.40%.