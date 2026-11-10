Medio Ambiente

Sistema Cutzamala Hoy: Así Está el Nivel de Presas Este 10 de Noviembre de 2026

Se prevé que hoy continuarán las lluvias en varios estados del país, lo que beneficia a los embalses

Presa Velle de Bravo del Sistema CutzamalaPresa Velle de Bravo del Sistema Cutzamala. Foto: Cuartoscuro | Archivo

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

El Sistema Cutzamala mejora gracias a las lluvias: presas al 95.88% de capacidad. Valle de Bravo lidera con 99.14%. ¿Qué significa esto para el agua en tu zona?

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+