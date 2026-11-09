¿Qué Pasó en Vallejo Hoy? Emergencia por Fuerte Incendio en Campamento Migrante

Un fuerte incendio se registró hoy en la zona de Vallejo, alcaldía Gustavo A. Madero (GAM), en la Ciudad de México (CDMX); aquí te informamos qué pasó en un campamento migrante.

De acuerdo con los primeros reportes, el fuego consumió varias viviendas improvisadas que habían sido construidas con madera y cartón en la calle Clave, al cruce con Florencio Constantino, en la colonia Vallejo.

Policías de la Ciudad de México acordonaron la zona del siniestro, mientras que elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos se encargaron de sofocar el incendio.

Las personas que habitaban en el campamento, entre ellas adultos mayores y niños, se refugiaron en las calles aledañas para salvar su vida ante la emergencia que se registró la tarde de hoy.

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Enorme columna de humo, visible desde varios puntos de CDMX

Las cámaras del C5 captaron una enorme columna de humo en la zona de Vallejo, por el fuerte incendio en el campamento migrante.

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Luego de la emergencia, los Bomberos de CDMX confirmaron que al menos cinco casas de madera resultaron afectadas por el incendio en Vallejo. No se reportaron personas lesionadas.

Con información de N+.

RMT