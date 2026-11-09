Accidentes

¿Qué Pasó en Vallejo Hoy? Emergencia por Fuerte Incendio en Campamento Migrante

Una enorme columna de humo se pudo ver desde varios puntos de la Ciudad de México

Incendio consume varias casas de campamento migrante en VallejoIncendio consume varias casas de campamento migrante en Vallejo. Foto: X @Bomberos_CDMX

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Emergencia en Vallejo: un fuerte incendio arrasó con un campamento migrante, dejando a familias en la calle. La columna de humo fue visible desde varios puntos de la CDMX.

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