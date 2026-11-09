Movilidad

¿Dónde Hay Bloqueo Hoy en CDMX? Consulta Aquí Alternativa Vial

Aquí te decimos dónde no hay paso a la circulación por la manifestaciones de este lunes en la Ciudad de México

Santa Cruz Atoyac, Benito Juárez | José GómezBloqueo de trabajadores de limpia en Municipio Libre, alcaldía Benito Juárez, CDMX. Foto: N+

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Toma precauciones en CDMX: Bloqueos en Municipio Libre y Eje 2 Norte. Conoce las rutas alternativas y evita el caos vial este lunes.

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