¿Dónde Hay Bloqueo Hoy en CDMX? Consulta Aquí Alternativa Vial

Toma tus precauciones: La Ciudad de México (CDMX) empezó la semana con varias movilizaciones; aquí te decimos dónde hay bloqueo hoy, 9 de noviembre de 2026, para que evites el tráfico en las zonas de las manifestaciones con alternativas viales.

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¿Dónde hay bloqueo hoy en CDMX?

Se prevé que las manifestaciones más concurridas sean las del personal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (STUNAM), de acuerdo con la agenda de movilizaciones de hoy de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SCC).

Bloqueo en Municipio Libre

Un grupo de trabajadores recolectores de basura bloquearon con sus camiones la Avenida Municipio Libre, desde José María Vértiz hasta la Avenida Cuauhtémoc.

Alternativa vial: Miguel Laurent, Avenida Emiliano Zapata, Avenida Universidad y el Eje Central Lázaro Cárdenas.

Tráiler queda atorado en bajopuente de Chapultepec

Un tráiler se quedó atorado en el bajopuente de la Avenida Chapultepec, a la altura de la Glorieta de Insurgentes. El corte a la circulación fue desde la Avenida Cuauhtémoc hacia el poniente de CDMX

Alternativa vial: Calles Puebla y Liverpool.

Bloqueo en Eje 2 Norte

Padres de familia de la escuela secundaria técnica 12 Guardia Presidenciales bloquearon la mañana de hoy el Eje 2 Norte Manuel González, a la altura de Eje 1 Poniente Guerrero, para exigir mejores condiciones escolares.

Alternativa vial: Avenida Flores Magón.

Bloqueo en secundaria 173 de Tlalpan

Padres de familia se manifestaron en la escuela secundaria 173 Yuri A. Gagarín, en la calle Querétaro, colonia Miguel Hidalgo, en la alcaldía Tlalpan, por presuntos casos de bullying y extorsión, entre otros puntos.

Alternativa vial: Calles Guadalajara y Michoacán.

Bloqueo en Santa Fe

Un grupo de repartidores de aplicación bloqueó la calle Juan Salvador Agraz desde la Glorieta de Prolongación Paseo de la Reforma hasta la Avenida Vasco de Quiroga en Santa Fe, en la alcaldía Cuajimalpa.

Repartidores bloquean la carretera México-Toluca

Otro grupo de repartidores por aplicación bloqueó ambos sentidos de la carretera federal México-Toluca, a la altura de Lomas de Vista Hermosa, en la alcaldía Cuajimalpa, en protesta contra la licencia especial para el servicio delivery.

Luego de varias horas de bloqueo, los choferes de aplicación liberaron las vialidades en la zona de Santa Fe minutos después del mediodía. Se prevé que la tarde de hoy se realice una mesa de diálogo en la Secretaría de Movilidad de CDMX.

Bloqueo en instalaciones del INE

Trabajadores del INE se manifestaron en las instalaciones del Instituto Nacional Electoral, al sur de la Ciudad de México, y bloquearon el paso en Viaducto Tlalpan y Periférico, luego de que entraron en paro nacional de labores en rechazo al aumento salarial del 6%.

Algunos módulos del INE operaron con normalidad; sin embargo, varios ciudadanos se vieron afectados por la cancelación de las citas para tramitar la credencial.

Alternativa vial: Autopista Urbana Sur, carriles centrales de Periférico hacia el sur y el norte y Calzada México-Xochimilco.

Trabajadores del PJF bloquean Zaragoza

En otro punto de la Ciudad de México, un grupo de trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) bloqueó la Calzada Ignacio Zaragoza, en las inmediaciones del edificio sede, entre Sidar y Rovirosa y el distribuidor vial Heriberto Castillo.

Alternativa vial: Fray Servando Teresa de Mier y Eje 1 Norte.

Bloqueo en Insurgentes Sur

Trabajadores del Poder Judicial de la Federación marcharon por la Avenida Insurgentes hacia el sur de la Ciudad de México, a la altura de la Avenida de la Paz.

Alternativa vial: Insurgentes de sur a norte, Periférico y Avenida Universidad.

Marcha del IMSS

Trabajadores activos y jubilados del IMSS saldrán nuevamente a las calles de la Ciudad de México para exigir, entre otros puntos, la renuncia de Rafael Olivos, líder del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, así como para pedir respeto integral a sus derechos laborales, abasto completo y oportuno de insumos y equipo médico de calidad, revalorización de sus contratos colectivos, jubilación digna con garantías, aumento salarial del 10% directo al tabulador y alto a la precarización laboral.

Los trabajadores del IMSS marcharán del Centro Médico Siglo XXI, en la Avenida Cuauhtémoc 330, colonia Doctores, hacia el Zócalo de la Ciudad de México, a las 15:00 horas.

Alternativa vial: Viaducto Miguel Alemán, Avenida Insurgentes, Paseo de la Reforma y San Antonio Abad.

Concentración de trabajadores del IMSS

A las 12:00 horas, un grupo de trabajadores del IMSS se concentrará en la Delegación Sur del Instituto Mexicano del Seguro Social, ubicada en Torres Adalid 1305, colonia Narvarte Oriente, alcaldía Benito Juárez, donde podría haber bloqueo.

Alternativa vial: Diagonal San Antonio, Avenida División del Norte y Avenida Cuauhtémoc.

Bloqueo en la Cámara de Diputados

Los integrantes del STUNAM se manifestaron en la Cámara de Diputados, en Congreso de la Unión 66, colonia El Parque, alcaldía Venustiano Carranza, con cortes a la circulación por el bloqueo en la Avenida Ingeniero Eduardo Molina y Emiliano Zapata.

Alternativa vial: Calzada Ignacio Zaragoza, San Antonio Tomatlán, Avenida Ferrocarril de Cintura y Fray Servando Teresa de Mier.

Prepa 9

Un grupo de estudiantes de la Escuela Nacional Preparatoria (ENP) 9 Pedro de Alba, de la UNAM, se manifestará a las 12:30 horas para denunciar presuntos casos de abuso, acoso e irregularidades por parte de algunos maestros.

La protesta de los estudiantes será en Avenida Insurgentes Norte 1698, colonia Lindavista, en la alcaldía Gustavo A. Madero (GAM).

Alternativa vial: Avenida Euzkaro y Avenida Montevideo.

Marcha por presunto maltrato en guardería de Cuajimalpa

Familiares de una niña de dos años, víctima de presunto maltrato físico en la guardería Sunny Hill, realizarán una marcha este lunes de la Avenida José María Castorena 233 hacia la Fiscalía de Investigación Territorial de Cuajimalpa, para exigir justicia.

Alternativa vial: Guillermo Prieto, Avenida México, Ocampo y Coahuila.

Manifestación en Segob

Integrantes del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente se manifestaron en la Secretaría de Gobernación (Segob), ubicada en la calle Abraham González 48, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.

Alternativa vial: Paseo de la Reforma, Avenida Cuauhtémoc, Chapultepec y Balderas.

Protesta de motociclistas en Semovi

Integrantes del Consejo Nacional Motociclista se concentrarán en la Secretaría de Movilidad (Semovi) para exigir licencia especial y placas mercantiles para repartidores de plataformas digitales. La movilización será en la Avenida Álvaro Obregón 269, colonia Roma Norte, en la alcaldía Cuauhtémoc.

Alternativa vial: Avenida Insurgentes, Oaxaca, Tabasco y Yucatán.

Con información de N+.

RMT