Pronóstico del tiempo

¿Cómo Estará el Clima en Tamaulipas? Prevén Lluvias Muy Fuertes Este Lunes

El pronóstico contempla lluvias de hasta 75 milímetros en el noreste y vientos fuertes en la zona costera

¿Cómo Estará el Clima en Tamaulipas? Prevén Lluvias Muy Fuertes Este LunesLluvias Registradas en Matamoros durante el Domingo 8 de Noviembre. Foto: Marina

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Este lunes se esperan lluvias muy fuertes de hasta 75 mm y vientos en la costa.

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