¿Cómo Estará el Clima en Tamaulipas? Prevén Lluvias Muy Fuertes Este Lunes

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), pronosticó lluvias muy fuertes para el noreste de Tamaulipas durante este lunes, con acumulaciones de entre 50 y 75 milímetros.

De acuerdo con el reporte meteorológico, las precipitaciones podrían estar acompañadas de rachas de viento de entre 40 y 60 kilómetros por hora en la zona costera del estado, mientras que en otras regiones se esperan vientos de 30 a 50 kilómetros por hora.

Además, se prevé oleaje de entre uno y dos metros de altura en las costas de Tamaulipas, por lo que las condiciones podrían afectar las actividades marítimas.

El pronóstico también contempla lluvias fuertes en el norte, centro y este de Nuevo León, así como en regiones de Veracruz, Puebla, Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

Estas condiciones serán ocasionadas por el frente frío número 4, que permanecerá como estacionario sobre el oriente del país, en interacción con una circulación ciclónica, una vaguada en niveles medios de la atmósfera, canales de baja presión y el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe.

El SMN recomendó a la población mantenerse informada sobre las condiciones meteorológicas a través de sus canales oficiales, debido a las precipitaciones y rachas de viento previstas para distintas regiones del país.

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El pronóstico indica que el frente frío número 4 continuará como estacionario sobre el oriente del país y, en interacción con un canal de baja presión sobre el noreste de México, ocasionará lluvias puntuales muy fuertes en regiones de Nuevo León y Veracruz, así como intervalos de chubascos en San Luis Potosí.