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Advierten de Fuertes lluvias por Vaguada, Frente Frío y Canales de Baja Presión

La masa de aire frío asociada mantendrá el refrescamiento de las temperaturas en el norte y noreste del territorio nacional

lluvias hoy 9 noviembre 2026La temperatura mínima en la capital del país será de 12 a 14 °C y la máxima de 24 a 26 °C. Foto: AFP.

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