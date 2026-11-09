Advierten de Fuertes lluvias por Vaguada, Frente Frío y Canales de Baja Presión

Una circulación ciclónica, una vaguada, el frente frío número 4 y canales de baja presión provocarán lluvias muy fuertes en estados del norte, Golfo y sur del país este lunes, según pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El sistema frontal continuará como estacionario sobre el oriente del territorio mexicano, en interacción con un canal de baja presión en el noreste, lo que causará intensas precipitaciones y chubascos.

Mientras que la masa de aire frío asociada mantendrá el refrescamiento de las temperaturas en el norte y noreste del territorio nacional, indicó el SMN.

Además, un canal de baja presión en el sureste mexicano y el ingreso de humedad del océano Pacífico, Golfo de México y mar Caribe, propiciarán lluvias puntuales fuertes en zonas de Oaxaca, Chiapas y Tabasco; así como lluvias con intervalos de chubascos en el occidente, centro, sur y sureste de la República Mexicana, incluido el Valle de México y la península de Yucatán.

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Tamaulipas (noreste).

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Nuevo León (norte, centro y este), Veracruz (centro y sur), Puebla (noreste y sureste), Oaxaca (noroeste y noreste), Chiapas (sur) y Tabasco (sur y oeste).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Coahuila, San Luis Potosí, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Morelos, Guerrero, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Sonora, Sinaloa, Zacatecas, Aguascalientes, Colima, Ciudad de México y Tlaxcala.

En tanto, se prevén temperaturas muy altas en las siguientes entidades:

De 35 a 40 °C: Sonora (sur), Sinaloa (sur), San Luis Potosí (este), Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Morelos.

De 30 a 35 °C: Baja California Sur, Puebla (suroeste), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Y muy bajas en:

De -5 a 0 °C durante la madrugada: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

De 0 a 5 °C: zonas serranas de Baja California, Sonora, Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Para el Valle de México, se prevé una mañana con ambiente fresco a templado con presencia de bruma en la región, así como ambiente frío en zonas altas del Valle de México y bancos de niebla.

Para la tarde se espera ambiente cálido con probabilidad de intervalos de chubascos en el Estado de México, mismas que pueden estar acompañadas con descargas eléctricas, así como lluvias aisladas en la Ciudad de México.

La temperatura mínima en la capital del país será de 12 a 14 °C y la máxima de 24 a 26 °C. Para la ciudad de Toluca, la temperatura máxima será de 21 a 23 °C y la mínima de 9 a 11 °C.

ASJ