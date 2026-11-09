Internacional

China Califica Como Calumnias las Acusaciones de Espionaje Contra Jefe de Nvidia

Jensen Huang está en el centro de una controversia sobre si impulsó ventas de chips informáticos avanzados al gigante asiático

NvidiaHuang había presionado en los últimos años para flexibilizar las restricciones a la venta de chips a China. Foto: Reuters.

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