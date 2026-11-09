Realizan Cirugía al 'R2' del CJNG en un Hospital de Guadalajara

Rafael Álvarez Ayala, alias "R2", presunto líder de "Los Rs" del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) se encuentra en un hospital de Guadalajara, donde le realizan una cirugía médica, debido a las heridas que sufrió en el enfrentamiento con la Marina para su captura.

Fuentes consultadas por N+ confirmaron que el supuesto jefe criminal es intervenido en un quirófano en la capital de Jalisco, pues recibió un impacto de arma de fuego en el pecho y otro en una pierna.

En el intercambio armado, un agente de la Secretaría de Marina fue lesionado en una tibia, pero se reporta fuera de peligro, tras ser atendido en el Hospital Naval de Manzanillo.

Foto: N+.

La noche del domingo, agentes de seguridad mantenían bajo resguardo el Hospital Civil de Guadalajara, donde se encuentra el capo. En el sitio hay vehículos artillados de la Armada, así como elementos de la Guardia Nacional. Previamente estaban patrullas del Ejército, que se retiraron de la zona.

Las fuentes consideraron que el traslado del "R2" a la Ciudad de México podría complicarse, pues luego de la operación, estaría convaleciente. Aparentemente, las heridas del integrante del CJNG no ponen en riesgo su vida.

Fue llevado al nosocomio alrededor de las 17:30 horas, más de tres horas después del operativo en que fue detenido con 19 personas más en un restaurante de comida oriental en la colonia Circunvalación Vallarta, en los límites con Zapopan.

La balacera en ese lugar se prolongó por alrededor de cinco minutos, según los informes recabados por este medio.

"El R2" fue impactado por disparos de arma de fuego en el brazo derecho, la pierna izquierda y el abdomen.

Los 19 hombres que estaban con él, que rondan entre los 21 y 37 años de edad, fueron llevados a la subdelegación de la Fiscalía General de la República en Jalisco a las 18:00 horas, donde se encontraban rindiendo su declaración hasta la madrugada de este lunes. El sitio igual estaba fuertemente resguardado.

Hasta las 23:00 horas del domingo, permanecía cerrada la circulación vehicular en los alrededores del Hospital Civil de Guadalajara, pero se permitía el tránsito de personas. Familiares de personas en el centro médico podían ingresar sin mayores filtros.

Se espera que los detenidos sean llevados a un centro penitenciaro de alta seguridad, pero no se ha definido si el destino será Almoloya, Estado de México, o el penal de Puente Grande, en el municipio de Tonalá, Jalisco.

"El R2" estaba al mando de "Los Rs" con operaciones en Jalisco y Michoacán. Su localización fue resultado de trabajos de inteligencia del Centro Nacional de Inteligencia y de información compartida por la DEA, cuyo titular, Terry Cole, celebró la captura.

Cuenta con una orden de aprehensión por homicidio en Michoacán, pues se le vincula como autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo, edil de Uruapan que fue ejecutado en un festival del Día de Muertos el año pasado.

"El R2" se hizo cargo del criminal tras la detención de su hermano, Ramón Álvarez Ayala, alias "El R1". En Estados Unidos está acusado de conspiración para fabricar y distribuir droga. Los cargos presentados en la corte de Columbia incluyen imputaciones por tráfico de cocaína y metanfetamina.

Por ello está vigente una orden de extradición al país vecino del norte, donde podría enfrentar una pena mínima obligatoria de 40 años de prisión y dos cadenas perpetuas consecutivas.

ASJ