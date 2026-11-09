Narcotráfico

Realizan Cirugía al 'R2' del CJNG en un Hospital de Guadalajara

El capo fue detenido en Zapopan, Jalisco, y un agente de la Semar resultó lesionado, pero se reporta fuera de peligro

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¿Qué Debes Saber de la Detención de 'R2', Presunto Líder de una Célula del CJNG?

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