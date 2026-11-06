Narcotráfico

Detienen a 'El Quetzal' Presunto Integrante de un Grupo Delictivo en Puebla

Miguel 'N' alias 'El Quetzal' fue arrestado con 50 dosis de droga durante un operativo realizado en la colonia Guadalupe Hidalgo de la capital poblana

Detenido Miguel N El Quetzal Integrante CJNG 50 Dosis Droga Colonia Guadalupe Hidalgo PueblaMario 'N' fue detenido en la colonia Guadalupe Hidalgo de la capital poblana. Foto: X @SSPGobPue

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Detienen a 'El Quetzal' en Puebla: 50 dosis de droga incautadas. Conoce los detalles de esta operación de seguridad en la colonia Guadalupe Hidalgo.

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