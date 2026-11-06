Detienen a 'El Quetzal' Presunto Integrante de un Grupo Delictivo en Puebla

La Secretaría de Marina (MARINA), la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Fiscalía General del Estado (FGE) detuvieron a un hombre presuntamente dedicado a la distribución de sustancias ilícitas y vinculado al grupo delictivo autodenominado CJNG.

Las autoridades dieron a conocer que dicho arresto fue resultado de una intervención realizada al sur de la ciudad de Puebla, en la que los cuerpos de seguridad se coordinaron para su realización.

El detenido fue identificado como Miguel ‘N’, alias ‘El Quetzal’, de 35 años de edad, quien fue ubicado y detenido durante una acción que se registró en la colonia Guadalupe Hidalgo.

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Durante esta intervención, también se aseguraron más de 50 dosis de cristal, cocaína, piedra, marihuana y heroína, además de cartuchos útiles, dinero en efectivo y un vehículo.

La SSP Puebla indicó que conforme a protocolo, el ahora detenido y los indicios recolectados fueron presentados ante el Agente del Ministerio Público, a fin de profundizar en las indagatorias.

Con información de N+

GMAZ