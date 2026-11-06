Narcotráfico

Vinculan a Proceso a Sujeto por Presunto Narcomenudeo en Yauhquemehcan, Tlaxcala

Al momento de ser detenido en la comunidad de Santa Úrsula Zimatepec se le aseguraron a Julio 'N' 50 dosis de metanfetamina y cannabis

Vinculado Proceso Julio N Posesión 50 Dosis Droga Metanfetamina Cannabis Yauhquemehcan TlaxcalaJulio 'N' fue detenido con 50 dosis de metanfetamina y cannabis. Foto: X @FGR_Tlax

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En Santa Úrsula Zimatepec, Julio 'N' es vinculado a proceso tras ser detenido con drogas y ofrecer soborno. La FGR actúa en Tlaxcala.

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