Vinculan a Proceso a Sujeto por Presunto Narcomenudeo en Yauhquemehcan, Tlaxcala

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en el estado de Tlaxcala, obtuvo auto de vinculación a proceso contra Julio ‘N’.

Dicho sujeto fue imputado por su probable participación en el delito de cohecho y contra la salud, en la modalidad de posesión con fines de comercio en su hipótesis de venta.

En atención a una denuncia anónima, ciudadanos informaron a elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) que, en la calle 21 de Mayo, en la comunidad de Santa Úrsula Zimatepec, municipio de Yauhuquemecan, una persona ofrecía en venta diversos estupefacientes en la vía pública.

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Al momento de la detención, las autoridades aseguraron 50 dosis de clorhidrato de metanfetamina y cannabis sativa, una báscula gramera y diversos artículos personales, al no contar con permiso de poseer dichas sustancias, Julio ‘N’ fue detenido, mientras trataba de convencer a los policías de aceptar 50 mil pesos para dejarlo ir.

El hombre fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público Federal (MPF) quien reunió los datos probatorios contundentes y los presentó ante el juez de Control, quien vinculó a proceso al imputado por el delito señalado e impuso prisión preventiva oficiosa.

Con información de N+

GMAZ