Política

INE Aprueba Medidas Emergentes para Enfrentar Crisis tras Escándalo por Presunta Corrupción

El Instituto contempla la implementación de auditorías externas privadas y un sistema anónimo de denuncia

Sesión del Consejo General del INE. Foto: Cuartoscuro/ ArchivoSesión del Consejo General del INE. Foto: Cuartoscuro/ Archivo

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