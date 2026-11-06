Política

INE Establece Nuevas Reglas para Boletas Sin Marcas de Dobles Rumbo a Elecciones 2027

La modificación fue aprobada por el Consejo General del INE; además, se reforzarán los filtros para acreditar observadores electorales

INE Establece Nuevas Reglas para Boletas Sin Dobleces Durante las Elecciones de 2027Foto: Cuartoscuro
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