INE Establece Nuevas Reglas para Boletas Sin Marcas de Dobles Rumbo a Elecciones 2027

El Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó nuevas reglas para el manejo de boletas que no presenten las marcas de doblez necesarias para introducirlas en las urnas durante las elecciones federales de 2026-2027. Estas papeletas no serán contabilizadas como votos válidos ni nulos y deberán inutilizarse.

La modificación fue aprobada por el Consejo General del INE durante una sesión extraordinaria de este jueves 5 de noviembre de 2026, en cumplimiento de una sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

La resolución determinó que las boletas sin las marcas de doblez necesarias no pueden vincularse objetivamente con un voto efectivamente emitido, por lo que no deben incorporarse a la sumatoria de resultados electorales.

De acuerdo con los nuevos lineamientos, cuando el funcionariado de Casilla Única identifique una papeleta con estas características, deberá registrarla en la hoja de incidentes y darle el mismo tratamiento que a las boletas sobrantes.

El INE estableció que estas papeletas deberán inutilizarse con dos rayas de tinta y conservarse separadas de los votos válidos y nulos.

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Además, no podrán incorporarse al cómputo de resultados ni considerarse parte de la votación emitida.

Los lineamientos también incluyen instrucciones específicas para las presidencias, secretarías y personas escrutadoras de las casillas, con el propósito de que todas las mesas de votación apliquen el mismo procedimiento.

Durante la misma sesión, el Consejo General aprobó modificaciones a los Lineamientos para la Observación Electoral del Proceso Electoral Concurrente 2026-2027, con el objetivo de evitar la participación de operadores de programas sociales en estas actividades.

En cumplimiento de otra sentencia de la Sala Superior del TEPJF, el organismo ampliará sus mecanismos de verificación mediante solicitudes de información a los tres órdenes de gobierno.

La revisión incluirá padrones de personas servidoras públicas y de personas servidoras de la Nación, para fortalecer los filtros aplicados a quienes soliciten participar como observadores electorales.

El consejero Martín Faz Mora señaló que los cambios buscan garantizar que la observación electoral sea un ejercicio ciudadano independiente, libre de interferencias y enfocado en vigilar la autenticidad e integridad de las elecciones.

El acuerdo también contempla un procedimiento para garantizar el derecho de audiencia de las personas aspirantes. En caso de detectar coincidencias en los registros, el INE deberá notificarles para que puedan presentar aclaraciones antes de emitir una resolución definitiva.

PT