Sheinbaum Confirma Cuándo Viaja a China para la APEC 2026 y Revela Agenda

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que viajará a China del 15 al 20 de noviembre, con el objetivo de participar en actividades diplomáticas y sostener reuniones con representantes del gobierno de ese país.

Durante su declaración, la mandataria confirmó que tiene prevista una reunión bilateral con el presidente de China, además de encuentros entre integrantes de su gabinete y funcionarios del gobierno chino.

Sheinbaum explicó que saldrá de México durante la madrugada del domingo 15 de noviembre y regresará el viernes 20, por lo que estará fuera prácticamente toda la semana, debido a que el traslado contempla dos días de vuelo.

Respecto a la posibilidad de reunirse con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Sheinbaum señaló que todavía no tiene certeza de que el mandatario estadounidense asista al encuentro internacional.

Agregó que, en caso de que Trump viaje a China, México buscaría concretar una reunión con él, aunque dependerá del tiempo que permanezca en ese país.

Ante su ausencia, indicó que las conferencias mañaneras serán encabezadas por la secretaria de Gobernación, aunque expresó que espera conectarse en algunos momentos durante su estancia en el país asiático.