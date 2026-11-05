Política

Sheinbaum Confirma Cuándo Viaja a China para la APEC 2026 y Revela Agenda

La Presidenta confirmó que tiene prevista una reunión bilateral con su homólogo chino

Sheinbaum Confirma Cuándo Viaja a China para la APEC 2026 y Revela AgendaLa Presidenta Confirmó Cuándo Viajará a China para la APEC 2026. Foto: Reuters

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Claudia Sheinbaum viajará a China del 15 al 20 de noviembre para la APEC 2026.

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