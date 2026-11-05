Se Incendia Basurero Municipal de Acatlán en Puebla por Quema de Residuos

Un fuerte incendio se generó en el basurero municipal de Acatlán de Osorio en Puebla, originado presuntamente por la quema de residuos.

Protección Civil confirmó el siniestro y se desplegaron dos pipas con agua y una retroexcavadora para habilitar el acceso a los cuerpos de emergencia para las labores de sofocación y enfriamiento.

Las autoridades reportaron que el siniestro quedó controlado en un 40% y el área permanece en monitoreo. Por su parte el área de Protección Civil Municipal, en coordinación con Protección Civil Estatal se encuentran atendiendo el conato de incendio en el basurero municipal.

Cuadrillas continúan con las labores en el sitio para sofocar las llamas lo antes posible.

Pidieron a la población y habitantes aledaños seguir recomendaciones para evitar afectaciones a la salud, como cerrar puertas y ventanas, mantener ventilación internamente, sellar rendijas con trapos húmedos, usar cubrebocas y resguardar a las mascotas.

Con información de N+

JAPR