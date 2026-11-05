Accidentes

Se Incendia Basurero Municipal de Acatlán en Puebla por Quema de Residuos

Con pipas de agua y una retroexcavadora abrieron acceso a los cuerpos de emergencia para combatir el fuego

Recomiendan a la población tomar medidas para evitar daño a la salud.Recomiendan a la población tomar medidas para evitar daño a la salud. Foto: PC Estatal

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Fuego en basurero de Acatlán, Puebla. Autoridades controlan 40% del incendio.

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