Choque Entre Autobús y Tráiler Deja Un Muerto y Más de 14 Heridos en Acámbaro

Un camión urbano y un tráiler se impactaron de frente cuando circulaban en la carretera Acámbaro-Salvatierra a la altura de la comunidad de Los Órganos.

De acuerdo a testigos, el chofer del tráiler perdió el control del auto causando el choque de frente contra el camión urbano.

Conductores que pasaban por la zona y presenciaron el siniestro, llamaron a la Central de Emergencias 911 para pedir el apoyo de elementos de seguridad y rescate.

Integrantes de varias corporaciones acudieron al llamado, confirmando los hechos al llegar y comenzando con las labores de atención a los lesionados.

Elementos de bomberos tuvieron que utilizar equipo hidráulico para extraer al conductor del camión, quien presentó lesiones graves que posteriormente causaron su muerte.

Más de 14 personas resultaron heridas, dos de ellas tuvieron que ser trasladadas de manera urgente a un hospital, ya que se encontraban graves de salud.

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La zona fue acordonada y asegurada por elementos de diferentes corporaciones, lo que afectó el tráfico vial en la carretera por varias horas.

El cuerpo del fallecido fue trasladado por integrantes del Servicio Médico Forense a un anfiteatro y así determinar las causas de muerte y su identidad.