Accidentes

Choque Entre Autobús y Tráiler Deja Un Muerto y Más de 14 Heridos en Acámbaro

El accidente se registró en la carretera que conduce a Salvatierra a la altura de la comunidad de Los Órganos

Choque Entre Autobús y Tráiler Deja Un Muerto y Más de 14 Heridos en Acámbaro.Choque Entre Autobús y Tráiler Deja Un Muerto y Más de 14 Heridos en Acámbaro. Foto: Rescate SOS Acámbaro, Guanajuato/Facebook

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Entre las personas lesionadas se encuentran varios estudiantes, dos personas fueron trasladadas graves a un hospital.

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