Homicidios

Ataque a Balazos en Puesto de Gelatinas Deja un Muerto y un Herido en Pénjamo

El asesinato se registró en la zona centro del municipio, cerca del jardín Ana María Gallaga, no hay detenidos por los hechos

Ataque a Balazos en Puesto de Gelatinas Deja un Muerto y un Herido en Pénjamo.Ataque a Balazos en Puesto de Gelatinas Deja un Muerto y un Herido en Pénjamo. Foto: Así Sucede Noticias/Facebook

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Las personas lesionadas fueron trasladadas a un hospital, mientras que el fallecido fue llevado a un anfiteatro, se desconoce su identidad.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+