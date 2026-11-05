Ataque a Balazos en Puesto de Gelatinas Deja un Muerto y un Herido en Pénjamo

Un ataque armado se registró en calles de la zona centro de Pénjamo, Guanajuato en donde una persona perdió la vida y dos más resultaron lesionadas.

Los hechos se registraron en un puesto de gelatinas que se ubicada en la calle Degollado casi esquina con la calle Mina, cerca del jardín Ana María Gallaga.

Testigos de la agresión se comunicaron al número de emergencias 911 para denunciar lo sucedido y pedir el apoyo de las autoridades.

Al lugar llegaron elementos de seguridad quienes resguardaron la zona y la despejaron para que personal médico arribar a atender a los heridos.

Paramédicos desde su arribo comenzaron con sus labores, estabilizando a dos lesionados y trasladándolos a un hospital.

También confirmaron la muerte del joven vendedor de gelatinas quien quedó tirado frente a su puesto.

Agentes de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato se encargaron de levantar las pesquisas que den apertura a una carpeta de investigación.

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El cuerpo de la víctima fatal fue llevado a Guanajuato, Capital a un anfiteatro para practicarle la necropsia de ley.

Hasta el momento se desconoce la identidad de las víctimas del ataque armado.