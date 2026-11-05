Homicidios

Ataque Armado en Comercio Deja Un Muerto y Dos Heridos en Zona Centro de Tijuana

Elementos de la Policía Municipal y Guardia Nacional acordonaron la escena registrada en un negocio entre la calle Octava y Quintana Roo

Ataque Armado en Comercio Deja Un Muerto y Dos Heridos en Zona Centro de TijuanaAtaque Armado en Comercio Deja Un Muerto y Dos Heridos en Zona Centro de Tijuana | Foto: N+

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