Ataque Armado en Comercio Deja Un Muerto y Dos Heridos en Zona Centro de Tijuana

Se registró un ataque armado al interior de un establecimiento comercial ubicado en la Zona Centro de Tijuana, en el cruce de la calle Octava y la avenida Quintana Roo.

De acuerdo con los primeros testimonios recabados en el sitio, la agresión suscitada la tarde de este miércoles, dejó como saldo al menos dos personas heridas por proyectil de arma de fuego y una más declarada sin vida en el lugar de los hechos.

El área fue acordonada por elementos de la Policía Municipal y de la Guardia Nacional para recabar los indicios balísticos y facilitar las labores de auxilio.

La Fiscalía General del Estado (FGE) llevará a cabo las investigaciones correspondientes para procesar la escena del crimen y determinar las responsabilidades del ataque. Hasta el momento, las autoridades de seguridad no han emitido un reporte u oficialización de lo sucedido.

JMR