Homicidios

Atacan a Balazos a Mujer en Plaza Comercial en la 5 Y 10 de Tijuana

La víctima resultó lesionada tras sufrir un ataque armado al salir del estacionamiento del establecimiento en el Bulevar Díaz Ordaz

Atacan a Balazos a Mujer en Plaza Comercial en la 5 Y 10 de TijuanaAtacan a Balazos a Mujer en Plaza Comercial en la 5 Y 10 de Tijuana | Foto: N+

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