Atacan a Balazos a Mujer en Plaza Comercial en la 5 Y 10 de Tijuana
La víctima resultó lesionada tras sufrir un ataque armado al salir del estacionamiento del establecimiento en el Bulevar Díaz Ordaz
Escucha este artículo
La víctima resultó lesionada tras sufrir un ataque armado al salir del estacionamiento del establecimiento en el Bulevar Díaz Ordaz
Escucha este artículo
Una mujer fue agredida a balazos al momento de salir del estacionamiento de una conocida plaza comercial ubicada en las inmediaciones del bulevar Gustavo Díaz Ordaz, en la zona de la 5 y 10.
El reporte fue atendido la tarde de este miércoles, después de la 1:00 de la tarde, paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para brindarle los primeros auxilios a la víctima y trasladarla a un hospital cercano para recibir atención médica especializada.
La salida del establecimiento fue acordonada y resguardada por elementos de la Policía Municipal, lo que ocasionó un importante congestionamiento vehicular en el área.
Peritos y agentes de investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE) se encuentran en la escena para recabar los indicios balísticos e iniciar la investigación correspondiente para dar con los responsables.
JMR