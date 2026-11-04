Atacan a Balazos a Mujer en Plaza Comercial en la 5 Y 10 de Tijuana

Una mujer fue agredida a balazos al momento de salir del estacionamiento de una conocida plaza comercial ubicada en las inmediaciones del bulevar Gustavo Díaz Ordaz, en la zona de la 5 y 10.

El reporte fue atendido la tarde de este miércoles, después de la 1:00 de la tarde, paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para brindarle los primeros auxilios a la víctima y trasladarla a un hospital cercano para recibir atención médica especializada.

La salida del establecimiento fue acordonada y resguardada por elementos de la Policía Municipal, lo que ocasionó un importante congestionamiento vehicular en el área.

Peritos y agentes de investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE) se encuentran en la escena para recabar los indicios balísticos e iniciar la investigación correspondiente para dar con los responsables.

JMR