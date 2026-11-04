Homicidios

Un Hombre Fue Atacado a Balazos en Los Reyes de Juárez, Puebla

La víctima fue encontrada con impactos de arma de fuego en el tórax y cuello; autoridades investigan el homicidio

La zona fue acordonada después del ataque armado.La zona fue acordonada después del ataque armado. Foto: Regiones Puebla La Nueva Voz

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Violencia en Los Reyes de Juárez: un hombre de 35 años fue encontrado sin vida con impactos de bala.

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