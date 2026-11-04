Un Hombre Fue Atacado a Balazos en Los Reyes de Juárez, Puebla

Un hombre de aproximadamente 35 años de edad fue asesinado a balazos en el Parque Municipal del municipio de Los Reyes de Juárez, Puebla.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 19:00 horas, cuando vecinos de la zona llamaron al número de emergencias 911 para informar sobre un hombre lesionado por detonaciones de arma de fuego.

Personal de Seguridad Pública acudió al sitio y confirmó la presencia de un varón inconsciente y con heridas evidentes. Al ser valorado por el personal prehospitalario, se confirmó que ya no contaba con signos vitales.

Por lo anterior, los uniformados locales dieron aviso al personal del Ministerio Público para que acudieran los peritos a realizar el levantamiento del cuerpo e iniciar las investigaciones correspondientes.

Por su parte, el Ayuntamiento de Los Reyes de Juárez en Puebla confirmó los hechos e informó que las autoridades competentes realizan las investigaciones correspondientes para esclarecer el homicidio.

Durante la primera revisión a la víctima, se le detectaron al menos dos impactos de bala en el tórax y el cuello. Tras la diligencia, los restos mortales fueron trasladados a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) de la región para practicarle la necropsia de ley.

Con información de Ehécatl Mello

JAPR